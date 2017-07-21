أكد الاتحاد الخليجي للاعلام الرياضي دعمه الكامل للزميل سطام السهلي في ترشحه للمنافسة على منصب رئيس الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية في الانتخابات المقبلة التي ستقام بباكستان في الاسبوع الاول من شهر اكتوبر المقبل.

ويأتي هذا التأييد والدعم من أسرة الاتحاد الخليجي للاعلام الرياضي ايمانا منها بالوقوف مع الطاقات الخليجية الاعلامية الشابة لتتبوأ اعلى المراتب والمناصب في القارة الآسيوية وتكون قيادية اعلامية ناجحة على مستوى القارة.

وأكد مجلس ادارة الاتحاد الخليجي للاعلام الرياضي على وضع كل إمكانياته وقدراته لدعم السهلي المرشح من قبل لجنة الاعلام الرياضي الكويتية ومن جمعية الصحافيين الكويتية للتنافس على منصب رئيس الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية.

وأشاد رئيس الاتحاد الخليجي للاعلام الرياضي سالم الحبسي بقدرات وامكانيات السهلي الذي شغل منصب عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية السابق وجهده الدؤوب للعمل على دعم الاعلام الخليجي والآسيوي وتطوير المنظومة الاعلامية لصالح العمل المهني.

ويأتي هذا الدعم والمساندة من الاتحاد الخليجي للاعلام الرياضي للسهلي سعيا للمحافظة على المكاسب الخليجية على المستوى القاري والمحافظة على ابقاء الاتحاد الآسيوي في المنطقة الخليجية.

وقد تقلد السهلي عدة مناصب اعلامية منها نائب رئيس لجنة الشباب بالاتحاد الخليجي للاعلام الرياضي وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية ومسؤولا للقسم الرياضي بجريدة السياسة الكويتية ورئيس اللجنة الاعلاميه بالاتحاد الكويتي لكرة القدم وعضوا ومقررا في لجنة الاعلام الرياضي.