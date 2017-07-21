مبارك الخالدي

حدد الجهاز الاداري والفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي العربي مواعيد البرنامج الاعدادي للفريق لخوض منافسات الموسم المقبل.

وقال مدير الفريق حمد خلف لـ «الأنباء» ان التجمع الاولي للاعبي «الاخضر» سيكون في 26 الجاري على ان تنطلق التدريبات بشكل رسمي في الـ 29 منه بقيادة المدرب المساعد فاضل مطر والمدربين المساعدين بوجو زراتكو وروبيرتو اسبادا ومدرب الحراس شاكر الشطي.

ولفت الى ان المدرب محمد ابراهيم حدد موعد وصوله الى البلاد في الـ 2 من الشهر المقبل ليتولى بعدها مهامه رسميا في قيادة تدريبات الفريق.

واوضح خلف ان الهدف من اللقاء الاول مع اللاعبين هو ايضاح وشرح خطة الأعداد والوقوف على ظروف اللاعبين قبيل اعداد القائمة النهائية والمقررة للسفر الى معسكر القاهرة وتحديدا في مدينة 6 اكتوبر والذي سينطلق في الـ10 من اغسطس وحتى الثاني من سبتمبر المقبل يتخلله عدد من المباريات الودية غير المعلنة لظروف الايقاف المفروض على الكرة الكويتية.

وأشار الى ان قائمة لاعبي الاخضر ستشهد عودة اللاعب طلال نايف رسميا بعد الاتفاق الذي تم بينه وبين الادارة، كما انها ستتضمن التجديد لكل من حمد العنزي ومحمد راشد ونخبة من اللاعبين الصاعدين من فريق تحت 19 سنة وكذلك ذوو الخبرة، لافتا الى ان ادارة الفريق لن تقف امام رغبة المدافع محمد البذالي في الرحيل وبناء على رغبته في اختيار النادي الذي سيتجه اليه، متمنيا للاعب النجاح والتوفيق في مهمته المقبلة.