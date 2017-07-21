عبدالعزيز جاسم

يسعى الفريق الأول لكرة القدم في نادي السالمية إلى ترتيب أوراقه سريعا قبل انطلاق الموسم فبعد الانتهاء من الأمور الإدارية والفنية واعلان موعد انطلاق التدريبات في ٢٥ الشهر الجاري، تقرر انضمام الثلاثي المحترف الاردني عدي الصيفي والسوري أحمد ديب والكاميروني روجي توندوبا إلى تدريبات «السماوي» في ٢٧ الشهر الجاري، كما يبحث الجهاز الفني عن المحترف الرابع والذي سيكون مهاجما في حال تمت الصفقة خلال الأيام المقبلة ليكون ضمن الوفد المغادر إلى معسكر القاهرة ٢٠ اغسطس المقبل والذي يستمر لمدة أسبوعين.

ومن المتوقع أن يغلق الفريق السلماوي صفقة تجديد اعارة المدافع فهد المجمد من القادسية قبل نهاية الشهر الجاري بعد ان تم التجديد للمدافعين الآخرين احمد عبدالغفور وعلي نادر.