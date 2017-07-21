يعقوب العوضي

وافقت إدارة نادي الكويت على إقامة معسكر تدريبي خارجي للفريق الأول للكرة الطائرة في ١٨ سبتمبر المقبل الا ان الادارة لم تحدد مكان اقامته حتى الآن ومن المرجح ان يكون في احدى الدول الأوروبية، وذلك استعدادا للمنافسات المحلية وفي اطار المحافظة على ثلاثية الموسم الماضي، كما ستنطلق تدريبات الفريق الأول على صالة النادي في ١٥ أغسطس المقبل بقيادة المدرب خالد بلعيد.

ومن جانب آخر، تغادر بعثة فرق المراحل السنية الى صربيا في منتصف أغسطس المقبل لاقامة معسكر تدريبي يمتد لاسبوعين تخوض خلاله الفرق عدة مباريات تجريبية اعدادية، بينما تنطلق تدريبات المراحل السنية (الشباب، الناشئين والبراعم) بعد غد الاحد على صالة النادي.

وفي الاطار ذاته، يستعيد الأبيض جهود معد الفريق الأول فيصل العجمي والذي انهى فترة العلاج التأهيلي الطبيعي في تونس والذي تكفل فيه مدير اللعبة محمد النصف، حيث كان يعاني من إصابة في موضعين (الظهر والركبة) وكشفت التقارير الطبية ان العجمي بات جاهزا للمشاركة مع الفريق ودخول التدريبات.

وفي السياق ذاته، اثنى مشرف اللعبة منصور الشمري على جهود اللاعبين والتزامهم في توجيهات الجهازين الإداري والفني، كما اثنى على إدارة النادي وعلى نائب الرئيس خالد الغانم ومدير اللعبة محمد النصف.

وقال: لم تدخر إدارة الكويت أي جهد في توفير متطلبات الفريق واحتياجاته، كما ان الغانم يبذل جهودا حثيثة لدعم اللاعبين والجهازين الإداري والفني وذلك في سبيل تذليل العقبات التي تواجههما.

وأضاف: لدى الأبيض القدرة والامكانية لتكرار الإنجاز ونطمح بدورنا لتكراره.