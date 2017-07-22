سعيد وكمارا يصلان الاثنين





مبارك الخالدي - أحمد السلامي

أكد المنسق الإعلامي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الكويت عمر الزامل أن إدارة النادي منحت المحترف البرازيلي باتريك فابيانو مهلة تنتهي بنهاية اليوم للتوقيع على عقده وضمه إلى صفوف الفريق، وفي حال انتهاء المهلة دون أن يوقع فإن البديل جاهز وسيتم كشف النقاب عن هويته وتفاصيل صفقته، خاصة أن الإدارة تمتلك عددا من السير الذاتية لمحترفين أجانب ومنهم سوري وأوزبكي وكوري في ضليعة المحترفين الذين وضعناهم في محل اهتمامنا، مشيرا إلى أن الإدارة تنتظر وصول محترفي الفريق جمعة سعيد ومحمد كمارا بعد غد الاثنين وتحديدا قبل انطلاقة التدريبات بيوم واحد.

وأكد الزامل أن الإدارة حسمت أمرها في شأن تشكيل الجهاز الفني الجديد لكرة القدم بقيادة الأردني عبدالله أبو زمع ومساعده كريم أبو زغبه ومدرب اللياقة خليل الجبابلي ومدرب الحراس دين ملادنك فيما تم الإبقاء على المدرب الوطني محمد عبدالله مستشارا فنيا لقطاع الكرة وذلك حرصا من الإدارة على الاستفادة من خبراته ومعرفتها التامة لوضع فريق الكرة.

وقال: يعتبر عبدالله محمد أبو زمع البالغ من العمر 40 عاماً من المدربين الأردنيين المميزين لما يمتلك من سيرة ذاتية مميزة، حيث بدأ مشواره الكروي كلاعب يشغل مركز تحت المهاجمين في صفوف فريق الوحدات وانضم إلى منتخب بلاده حتى أتم اعتزاله في العام 2005 واتجه من بعدها إلى عالم التدريب.

وأضاف: باشر أبو زمع عمله كمساعد لمدرب منتخب بلاده قبل اعتزاله وتحديدا في العام 2004 إلى العام 2009 حيث قرر بعدها العمل كمدرب لفريق الوحدات وفاز معه في لقب الدوري الأردني لموسمين متتاليين 2013 و2014 كما حقق كأس الأردن في 2015 وكأس الكؤوس الأردنية في 2014 ليعود بعدها إلى قيادة منتخب بلاده مجددا.

وحول موعد انطلاقة تدريبات الفريق علق الزامل قائلا: سيباشر اللاعبون تدريباتهم اليومية يوم الثلاثاء القادم بقيادة الأردني عبدالله أبو زمع المتوقع وصوله إلى البلاد خلال 48 ساعة لمباشرة مهام عمله ووضع خارطة الطريق التي سيسير عليها الفريق خلال منافسات الموسم الجديد.

وحول المعسكر التدريبي للفريق قال: الفريق سيعسكر في إسطنبول خلال الفترة من 12 إلى 26 أغسطس وسيتم وضع خطة العمل الخاصة بالمعسكر والفرق التي ستتم مواجهتها سواء كانت تركية أو خليجية أو حتى الفرق المحلية التي ستعسكر هناك والتي ستكون وفق خطة العمل المرصودة للمعسكر.