عبدالعزيز جاسم

لم تتضح الصورة بعد بشأن دخول حارس مرمى كاظمة حسين كنكوني لتدريبات الفريق المقرر انطلاقها في الأول من اغسطس أو المغادرة مع «البرتقالي» للمعسكر التركي بعد ان توقفت المفاوضات مؤقتا مع إدارة النادي ولم يصل الطرفان الى حل يرضي الجميع.

وكان حسين كنكوني قد تلقى عرضا من قبل نادي برقان، حيث كان من المقرر أن يعود شقيقه شهاب عن قرار اعتزاله ومن ثم ينتقل حسين إلى برقان إلا أن هذا العرض لم تقتنع به إدارة النادي وبالتالي بات الوضع معلقا حتى أمس.

وفي حال اتفق حسين كنكوني مع ادارة النادي فإنه سيعود لحماية عرين البرتقالي وسيكون ضمن قائمة المعسكر الخارجي.

وقد علمت «الأنباء» أن الجهازين الإداري والفني للفريق الأول لكرة القدم في كاظمة قد وضعا ملامح ثلاثي حراس المرمى الذي سيغادر مع الفريق للمعسكر التركي المقرر له من ١٥ حتى ٣٠ اغسطس المقبل، حيث استقر الرأي المبدئي على حراس المرمى فواز الدوسري وعلي فاضل ويوسف الكندري (حارس تحت ١٩).

إلى ذلك، تقرر أن يصل مدرب الفريق، البرتغالي توني أوليفيرا، إلى البلاد ٢٨ الشهر الجاري على ان يجتمع مع طاقمه الفني وكذلك الجهاز الاداري ليومين للاتفاق على طريقة الاعداد ثم تنطلق التدريبات في الاول من اغسطس لمدة اسبوعين وبعدها المغادرة للمعسكر التركي.

وقرر الجهاز الفني تجربة عدد من المحترفين في تركيا تمهيدا للتوقيع مع ٣ منهم يجيدون اللعب في خطي الوسط والهجوم، حيث سبق للبرتقالي أن احتفظ بمدافعه البرازيلي أليكس ليما الذي قدم مستوى لافتا مع كاظمة طوال الموسمين الماضيين.