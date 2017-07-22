عبدالعزيز جاسم

منح الجهازان الإداري والفني للفريق الأول لكرة القدم في نادي النصر اللاعبين راحة لمدة يومين على ان تستأنف التدريبات غدا خوفا من اصابة اللاعبين بالمجهود البدني من ضغط التدريبات بسبب انطلاق التدريبات قبل اسبوع على ان تكون تدريبات التأهيل البدني تدريجية ثم يتم تكثيفها في معسكر القاهرة استعدادا لانطلاق الموسم.

إلى ذلك قامت إدارة النادي باستخراج تأشيرة دخول للمحترفين الغانيين ايريك أبوكو وإيمانويل ايفوري والسوري محمود البحر والمهاجم الكولومبي كارلوس غابيزا، ومن المقرر ان يتواجدوا جميعا في تدريبات «العنابي» أواخر الشهر الجاري.