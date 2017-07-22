يعقوب العوضي

جددت إدارة لعبة كرة اليد بنادي السالمية عقود اللاعبين مهدي القلاف ومبارك دحل لموسم واحد بمقر النادي وبحضور مدير اللعبة عبدالله الذياب.



وكان «السماوي» قد انهى صفقة ثنائية قبل أسابيع مضت في التعاقد مع باقر خريبط وناصر بوخضرا.



وفي هذا الصدد، اثنى الذياب على المستوى الفني للقلاف ودحل، واكد ان تواجدهما مع الفريق يشكل دعما فنيا قويا للسماوي، كما أشاد بالثنائي خريبط وبوخضرا وانهما من خيرة اللاعبين الذين انجبتهم ملاعب اليد الكويتية.



وشكر الذياب مجلس إدارة النادي والرئيس الشيخ تركي اليوسف على دعمه المتواصل وتوفيره متطلبات السماوي والحرص على تطوير لعبة اليد وجميع الألعاب الأخرى.



من جهته، شكر مهدي القلاف مجلس إدارة النادي والشيخ تركي اليوسف وعبدالله الذياب على ثقتهم التي اولوها إياه واكد انه يتطلع لموسم تنافسي جديد يقدم فيه كل ما يمكن تقديمه لارضاء طموح ومحبي السالمية وتحقيق اهداف الجهازين الإداري والفني.



بدوره، أشاد دحل بالجهود المبذولة من إدارة النادي ومن الشيخ تركي اليوسف وعبدالله الذياب واكد ان الفريق يتطلع لصعود منصات التتويج مرة أخرى خاصة ان العمل الإداري والفني يمتاز بالانسجام والتناغم.