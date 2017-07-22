أحمد السلامي

يباشر الفريق الأول لكرة القدم بنادي خيطان اليوم تدريباته على ستاد ناصر العصيمي استعدادا لمنافسات الموسم الجديد بقيادة المدرب الوطني محمد الأنصاري الذي تم التعاقد معه بمعية مساعديه محمد عبيد ومعز عبدالنبي مدرب اللياقة البدنية ولبوش مدربا لحراس المرمى لقيادة الفريق الذي سيشارك ضمن فرق دوري الدرجة الأولى.

وسيشارك في التدريبات اليومية كل اللاعبين المحليين دون أن يشارك أي من المحترفين، حيث لم يتم الإعلان عن حسم أي صفقة حتى الآن إذ تتطلع الإدارة إلى تجربة عدد من المحترفين الأجانب قبل التعاقد معهم وذلك للتأكد من إمكانياتهم وقدراتهم قبل إتمام الصفقات حتى لا تكون هناك أخطاء.

والتدريبات التي ستنطلق اليوم يعقبها إقامة معسكر خارجي لم يتم حسم وجهته إذ إن الإدارة تفاضل ما بين معسكر في تونس وآخر في تركيا وسيتم حسمه قبل موعده بوقت كاف، حيث يتطلعون لتكون بدايته في 15 أغسطس المقبل ويستمر لمدة أسبوعين متتاليين يخوض خلالهما الفريق عددا من المباريات التجريبية لتمكين الجهاز الفني من إعداد وتجهيز الفريق لمنافسات الموسم الجديد الذي وضعت أهدافاً واضحة المعالم من أجله وهي الصعود إلى دوري الدرجة الممتازة.