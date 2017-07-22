مبارك الخالدي

قدم مدرب اللياقة البدنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي الاسباني روبيرتو اسبادا يوم امس اعتذاره عن عدم الاستمرار مع الأخضر للموسم المقبل وذلك لظروف عائلية، كما ارسل اسبادا تقديره للجماهير العرباوية التي ساندته، متمنيا للعربي النجاح في الموسم المقبل، وكان المدرب الاسباني قد انضم إلى العربي مع القسم الثاني للموسم المنتهي لكن اعتذاره عن عدم الاستمرار يعكس الظروف الاستثنائية التي يمر بها النادي العربي ومنها عدم قدرة مجلس إدارة النادي على عقد اجتماعاته بسبب فقدان النصاب الأمر الذي أدى إلى عرقلة عدد كبير من القرارات الإدارية والمالية التي تصب في مصلحة النادي ولاعبيه.