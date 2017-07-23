أعلن الرئيس الفخري للاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية وأمين سر جمعية الصحافيين الكويتية السابق فيصل القناعي عن كامل تأييده ودعمه لترشيح الزميل سطام السهلي لرئاسة الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية.

وقال القناعي في تصريح له ان السهلي يستحق ان يكون رئيسا للاتحاد وهو احد العناصر الإعلامية الكويتية الشابة البارزة على مستوى الخليج وقارة آسيا.

وأكد القناعي انه سيعمل على دعم السهلي بكل ما يملك من إمكانيات، مشيرا الى أنه سيقوم بإجراء اتصالاته مع الاتحادات الآسيوية لدعم هذا الترشيح، متمنيا التوفيق له في هذه المهمة التي ستعود على الكويت كإنجاز اعلامي رياضي كبير.