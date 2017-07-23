عقد المدير العام للهيئة العامة للرياضة الشيخ احمد المنصور اجتماعا مع رئيس واعضاء اللجنة المشتركة لحصر المخالفات والتعديات في الهيئات الرياضية.

وأكد المنصور خلال الاجتماع اهمية مضاعفة الجهد خلال الفترة المقبلة لرصد وحصر جميع المخالفات والتعديات في جميع الهيئات الرياضية، مشيرا إلى ان الهيئة تقف على مسافة واحدة من الجميع، وما يعنيها فقط هو اعادة الامور الى نصابها الصحيح وتنفيذ القانون في الهيئات الرياضية وإعادتها الى الصورة المثالية التي تمكنها من اداء دورها ورسالتها على الوجه الأكمل.

وقدم الشكر لرئيس واعضاء اللجنة السابقة وتمنى التوفيق للجنة الجديدة.

وكان المنصور قد اصدر قرارا إداريا بإعادة تشكيل اللجنة المشتركة من موظفي الهيئة العامة للرياضة ولجنة إزالة التعديات بمجلس الوزراء ووزارة الداخلية وبلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة، بهدف حصر المخالفات والتعديات في الهيئات الرياضية «الاتحادات والأندية واللجنة الاولمبية» وإسطبلات فروسيات المحافظات وحظائر الهجن واتخاذ اللازم بشأنها قانونا خلال السنة المالية 2017/2018.

واشتمل القرار على تشكيل 3 لجان هي: اللجنة العليا برئاسة مرشح الهيئة فاخر سيد جواد الناصر ورئيس قسم مكتب المدير العام لشؤون الرياضة احمد فليح نائبا للرئيس وم.عبدالله حمزة بقطاع الإنشاءات والصيانة مقررا وفيصل محمود عضوا، ولجنة المناطق الشمالية برئاسة عبد الوهاب الفوزان رئيس قسم المنطقة الشمالية بهيئة الرياضة وخالد بشير الاختصاصي القانوني بمكتب المدير العام مقررا وعضوية كل من فوزان الجندل وم.وحيد محمد وناصر العنزي من هيئة الرياضة وطارق الشايجي ممثلا لمجلس الوزراء والمقدم عبدالله المطيرى (وزارة الداخلية) والرائد محمد الصراف (الادارة العامة للاطفاء) ومشاري الكندري (الهيئة العامة للبيئة)، بالاضافة الى ممثل للهيئة العامة للبيئة ولجنة المناطق الجنوبية برئاسة م. فهد الموعد من قطاع الانشاءات والصيانة بالهيئة وجورج فرج الاختصاصي القانوني بمكتب المدير العام مقررا وعضوية كل من جراح السعيدي وعبد الله الشلاحي من هيئة الرياضة والعميد صالح التويتان (مجلس الوزراء) والمقدم علي الاستاد (وزارة الداخلية) والنقيب وائل المباركي (الادارة العامة للاطفاء) وحسن العبد الله (الهيئة العامة للبيئة) وممثلين عن بلدية الكويت.

وتختص لجنتا المناطق الشمالية والجنوبية بأعمال الفحص والتفتيش واعداد المحاضر والمخالفات بالهيئات الرياضية وترفع محاضر أعمالها الى اللجنة العليا التي تختص بفحصها ودراستها ورفع تقرير دوري لمدير عام الهيئة بالتعديات والمخالفات بكل الهيئات الرياضية والاجراءات التي تمت بشأنها، وحدد القرار مدة عمل اللجنة بـ 3 اشهر.