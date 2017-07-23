يعقوب العوضي

ينتظر الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني لفئة الشباب في كرة اليد بقيادة المدرب الوطني خالد غلوم انتهاء ظروف 4 لاعبين، هم: عبدالله البلوشي، محمد صبيح، عبدالعزيز سلامي وعايض الرشيدي، والتي ترتبط بتقديمهم على الكليات والمدارس العسكرية، إذ أمهلهم حتى اليوم للانتهاء من الإجراءات الرسمية والعودة الى صفوف المنتخب والتدريبات اليومية تمهيدا للمغادرة للمعسكر الخارجي في سلوفينيا والذي تغادر له بعثة المنتخب في 7 أغسطس المقبل ويستمر لأسبوعين ومن ثم المشاركة في الدوري العام في الموسم المقبل.

وفي الإطار نفسه، تم استبعاد كل من: شاهين يعقوب، فرج فيصل، محمد عبدالله، فهد مرزوق، ضاري العنزي، عبدالله عيسى، وجاسم الرشيدي بصورة نهائية لعدم تمكنهم من الالتحاق بالتدريبات اليومية بسبب ظروفهم الخاصة.

واستقر المدرب على 29 لاعبا، هم: فهد حبيب، عبدالله الرشيدي، مبارك الشمري، حسن سلمان، جراح محمد، شاهين يعقوب، بندر عوض، فواز علي، عبدالعزيز ماهر، جاسم الجمعان، أحمد القلاف، عذبي عادل، خليفة خالد، دعيج الهنيدي، حسن وليد، ضاري مبارك، عبدالعزيز سالمين، سعود الجريد، عايض الرشيدي، محمد فاضل، عبدالعزيز نجم، يوسف جاسم، مشعل العدواني، خالد بديح، جاسم الرشيدي، عبدالعزيز الخياط، احمد مراد، ناصر خالد وحسن جعفر.