يحيى حميدان

قررت إدارة لعبة كرة السلة بنادي الكويت اختيار صربيا لإقامة المعسكر التدريبي للفريق الأول الذي سيبدأ أواخر شهر أغسطس المقبل ويمتد لـ 15 يوما استعدادا للموسم الجديد بعد أن كان من المقرر له أن يقام في برشلونة.

وينتظر «الأبيض» وصول مدربه الجديد السلوفيني بويان لازيتش، الذي تم التعاقد معه بصفة رسمية خلال الفترة الماضية، ليخلف المدرب الصربي بانيا بعد أن قاد الفريق إلى تحقيق ثنائية الدوري والكأس الموسم الماضي.

وقرر لاعب الفريق الكويتاوي حمد عدنان عدم استكمال دراسته في الولايات المتحدة والعودة للدراسة في البلاد وهو ما يعني عودته للعب مع «الأبيض» في الموسم الجديد بعد غيابه عنه منذ الصيف الماضي.



وستكون عودة عدنان الى جانب العائد الآخر راشد الرباح إضافة قوية لصفوف الكويت وسيوفر ذلك اختيارات أوسع للمدرب بويان في كل المراكز داخل الملعب.

وسيغادر اليوم لاعب «الأبيض» حسين الخباز الى إسبانيا لإجراء بعض الفحوص الطبية ومعرفة العلاج المناسب للإصابة التي يعاني منها.

وتكفل نائب رئيس النادي خالد الغانم برحلة الخباز وهو أمر غير مستغرب منه وينبع من حرصه على الاهتمام بكل لاعبي فرق النادي.

وستنطلق تدريبات الفريق الكويتاوي في الأول من الشهر المقبل بحضور كل اللاعبين.