مبارك الخالدي

قرر رئيس مجلس إدارة النادي العربي ورئيس جهاز الفريق الاول لكرة القدم جمال الكاظمي قطع اجازته الخاصة التي يقضيها خارج البلاد والعودة الى الكويت مجددا خلال الساعات المقبلة.



ومن المقرر أن يعيد الكاظمي بصفته رئيس الجهاز اوراق الفريق الاول والبدء في وضع الخطط التنفيذية على أرض الواقع للبدء في استعدادات «الأخضر» لخوض منافسات الموسم الجديد.



وذكر مصدر مقرب في الجهاز الاداري للفريق ان الكاظمي سيرأس الاجتماع الاول مع اللاعبين الأربعاء المقبل والخاص بشرح برنامج اعداد الفريق، كما سيطرح الافكار الأولية التي تمت مناقشتها مع المدرب محمد ابراهيم اثناء تواجدهما في لندن مؤخرا، فضلا عن اعتماد فكرة معسكر القاهرة وتحديدا في مدينة 6 اكتوبر والمقرر أن يبدأ في 10 الشهر المقبل حتى 2 من سبتمبر فضلا عن اعتماد القرارات الخاصة بتعيين المنسق الاعلامي مشعل العبكل بتجديد اعارات اللاعبين حمد العنزي ومحمد راشد واعتماد التعاقد مع العائد الى الفريق طلال نايف.

الجدير بالذكر ان تدريبات «الأخضر» ستنطلق 29 الجاري بقيادة المدرب المساعد فاضل مطر حتى موعد وصول المدرب ابراهيم في 5 المقبل.