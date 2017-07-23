أحمد السلامي

باشر الفريق الأول لكرة القدم بنادي برقان أولى حصصه التدريبية الرسمية أمس بقيادة المدرب الوطني محمد دهيليس وذلك في إطار الاستعدادات للموسم الجديد والذي عملت إدارة النادي على تهيئة كافة الظروف المناسبة لتمكين الفريق من المشاركة في الدوري وهو على أتم الاستعداد.

من جهته، أكد مدير الفريق طالب العتيبي أن مجلس الإدارة برئاسة هملان الهملان وبقية الأعضاء عملوا على تذليل كافة الصعاب وحل المشاكل التي واجهتنا في سبيل تهيئة الظروف المناسبة لتمكين الفريق من مباشرة عمله بالشكل المطلوب منه، لافتا إلى أن الدعم الكبير نتج عنه تحقيق العديد من الأهداف وفي مقدمتها استقطاب عدد من اللاعبين المحليين.

وقال: من خلال العلاقات الشخصية التي يمتلكها المدرب الوطني محمد دهيليس تم الاتفاق مع عدد من اللاعبين لضمهم إلى صفوف الفريق ومنهم تركي المطيري، سعد سرور، عمر قمبر وأحمد المنصور ويعمل حاليا على مفاوضة عدد آخر سيتم كشف النقاب عن أسمائهم في الوقت المناسب حيث تم منحه الصلاحيات الكاملة للعمل على استقطاب من يراهم مناسبين لتحقيق أهدافه.

وأضاف: نحن متفائلين في العمل للموسم الجديد عبر الخطة الإدارية والفنية المتكاملة والمكملة لبعضها الآخر، والتي بدأنا في تطبيقها فعليا من خلال انطلاقة التدريبات الرسمية إضافة إلى المعسكر التدريبي الذي سيكون في سلوفينيا خلال الفترة من 25 الشهر الجاري وحتى 10 أغسطس المقبل والذي سنخوض من خلاله عدد من المباريات التجريبية مع فرق ذات مستويات فنية عالية لتمكين المدرب من وضع التشكيلة المناسبة وعمل توليفة خاصة بالفريق ليكونوا قادرين على خوض غمار المنافسة في الموسم الجديد بالصورة المطلوبة.

ولفت العتيبي إلى أن الإدارة تنتظر وصول المحترفين الأجانب الثلاثة وهم برازيلي وغيني وآخر من أفريقيا الوسطى والذي سيصلون على فترات متتابعة إلى البلاد ويلتحقون بعد إتمام تسجيلهم في كشوفات الفريق لدى اتحاد الكرة إلى المعسكر السلوفيني مباشرة ليتمكنوا من الدخول في أجواء الاستعدادات.