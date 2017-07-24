يحيى حميدان

تعقد في الساعة الـ 7:30 مساء اليوم الجمعية العمومية العادية لاتحاد كرة السلة في قاعة الاجتماعات بالدور الأول في مبنى اللجنة الأولمبية الكويتية.

وينتظر أن يتم طرح عدد من الملفات التي ستأخذ حيزا كبيرا من النقاش، لعل أبرزها وجود توجه لدى الأندية لتغيير اللجنة الفنية المختصة بالحكام لعدم رضاهم عن عملها في الموسم الماضي، وكذلك مطالبة الأندية بإعادة توزيع حصص النقل التلفزيوني الى 80% يتقاسمها الناديان وتذهب الـ 20% الباقية لخزائن الاتحاد، وسيكون موضوع عودة المحترفين الأجانب مطروحا بقوة ايضا، ومن المتوقع أن يوصي ممثلو الفرق بتوفير الدعم المالي من الهيئة العامة للرياضة قبل الموافقة على عودتهم من جديد.