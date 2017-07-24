مبارك الخالدي

تدرس ادارة النادي العربي امكانية الاستعانة بلاعب كرة القدم للصالات بالنادي، البرازيلي ببيشينيو، من الناحية القانونية وذلك في ظل قرار الاتحاد الدولي منع «الاخضر» من قيد اللاعبين في قائمته.

ويتواصل في هذا الشأن عدد من أعضاء الجهاز الإداري والقطاع القانوني بالنادي لوضع آلية نقل ببيشينيو من كشوفات «الصالات» الى قائمة لاعبي الفريق وقيدها رسميا لدى اللجنة المؤقتة لادارة شؤون اتحاد كرة القدم.

ومن المتوقع ان يعقد الجهاز الاداري للأخضر اجتماعا مع اللجنة المؤقتة لادارة الكرة حول قانونية تسجيل اللاعب من عدمها.

الجدير بالذكر ان العربي يواجه مشكلة في عدم امكانية قيد وتسجيل اللاعبين لفترتي القيد المقبلتين، وذلك اثر قرار «فيفا» الخاص بفرض عقوبة المنع للفترة المذكورة على خلفية شكوى عدد من اللاعبين المحترفين بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية.