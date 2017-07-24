عزيز يؤكد أن الفريق سيخوض الموسم الجديد بكوكبة من العناصر الشابة

يحيى حميدان

باشر فريق الكرة بنادي خيطان تدريباته الاستعدادية للموسم الجديد مساء اول من امس تحت قيادة المدرب الجديد محمد الانصاري وبحضور عدد كبير من اللاعبين وتقدمهم العائد مساعد الفوزان والحــارس احمــد الدوسـري.

وعقد الجهازان الاداري والفني اجتماعا مع اللاعبين قبل بداية التدريب، حيث تم حثهم على العمل والاجتهاد في الفترة المقبلة ووضع التأهل الى الدوري الممتاز كهدف رئيسي للفريق، حيث سيخوض خيطان منافسات الموسم المقبل في «دوري المظاليم».

ومن المقرر ان يقيم «الفريق الأحمر والأسود» معسكرا تدريبيا في تونس خلال الفترة من 17 أغسطس المقبل وحتى 31 منه، حيث سيغادر خيطان دون أي محترف أجنبي على أن يتم انهاء هذا الملف خلال المعسكر التونسي.

من جهته، قال مدير فريق خيطان مصطفى عزيز ان الحضور في اليوم الأول من التدريبات يعتبر مبشرا، مشيرا الى ان الفريق سيخوض منافسات الموسم الجديد بكوكبة من اللاعبين الشباب عقب تصعيد أكثر من 10 لاعبين من فريقي (تحت 19 سنة) و(تحت 17 سنة)، خاصة في ظل عودة مجموعة كبيرة من اللاعبين المعارين من الاندية الاخرى الى انديتهم بعد مشاركتهم مع خيطان في الموسم الماضي بنظـــام الاعــارة.

واعتبر عزيز أن خطوة الدفع بالعناصر الشابة جاءت بمبادرة من الجهازين الاداري والفني لتكوين فريق قادر على المنافسة في المستقبل من خلال منح الثقة في اللاعبين الصغار، كما سيكون الباب مفتوحا لتعزيز صفوف الفريق حسب الحاجة في الفترة المقبلة.

وبين عزيز ان الجهاز الفني سمح بانضمام 9 لاعبين من الذين تم تنسيقهم من الأندية الاخرى الى تدريبات خيطان.

مؤكدا أن الانصاري أراد بهذه الخطوة تجربتهم ومنح الفرصة لهم لإثبات قدراتهم لاختيار الأنسب منهم.