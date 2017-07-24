مبارك الخالدي

عقد المدرب الأردني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الكويت عبدالله بوزمع يوم امس اجتماعان، كان الاول منها مع ادارة النادي والاخر مع الجهاز الاداري للفريق، اذ تمت خلاله مناقشة ومراجعة تفاصيل البرنامج الاعدادي لـ «الأبيض» استعدادا لخوض منافسات الموسم المقبل. وقام الجهاز الاداري بعرض خطة الاعداد على المدرب والمتضمنة معسكرا خارجيا في مدينة اسطنبول التركية اعتبارا من 10 من الشهر المقبل.

ومن المتوقع ان يواصل الجانبان اجتماعاتهما التنسيقية قبل انطلاق تدريبات الفريق الاربعاء المقبل ايذانا في بداية المرحلة الاولى من البرنامج والتي تشمل الوقوف على الحالة البدنية للاعبين وتطبيق الجمل الخاصة برفع معدلات اللياقة حتى موعد المغادرة الى تركيا وكذلك مراجعة التقارير الطبية للمصابين منهم وفي مقدمتهم سامي الصانع ويوسف الخبيزي واحمد حزام.

وكان بوزمع قد وصل الى البلاد مساء اول من امس وكان في استقباله عضو العلاقات العامة باسل الظفيري.

جدير بالذكر ان المدرب سبق وان عمل في الجهاز الفني للكويت موسم 2011 كمساعد للكرواتي دراغان تلاليتش وتربطه علاقات طيبة مع اغلب لاعبي الفريق ممن عاصرهم تلك الفترة ومازالوا مستمرين.