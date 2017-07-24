أحمد السلامي

أعلن مدرب حراس المرمى لفريق تحت 19 سنة بنادي الجهراء أحمد عيدان الخالدي عن مفاضلة ما بين قطر وهولندا في إقامة معسكر تدريبي للاعبي الفريق يستمر لمدة أسبوعين وسيتم حسم الأمر خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال: ان المعسكرات التدريبية عادة ما تكون لها نتائج إيجابية ومردود كبير على الفرق المشاركة، حيث تتم إعادة تأهيل اللاعبين من شتى النواحي ويتم التركيز على رفع معدل اللياقة البدنية في الدرجة الأولى إضافة إلى ترتيب أوقات النوم والطعام فيما يتم تأهيلهم فنيا وتكتيكيا من خلال المباريات التجريبية التي تكسبهم المزيد من الخبرات عبر الاحتكاك بأقرانهم ممن يفوقونهم بالخبرة والإمكانيات.

وأضاف: فريق تحت 19 سنة في الجهراء يمتلك نخبة من اللاعبين المميزين ذوي الكفاءة والقدرات الفنية والبدنية العالية ولديهم الرغبة الصادقة في تحقيق الأهداف التي نتطلع إلى تحقيقها والتي تكمن في المنافسة على لقبي الدوري والكأس وهو بحق مشروع لكل الفرق المشاركة.

ولفت إلى أن الفريق سيباشر تدريباته في الأول من أغسطس القادم بقيادة المدرب المصري مصطفى مراد ومساعده بدر دهيمان وسيعملون على تنفيذ الخطة المتكاملة التي تم رصدها لتجهيز وتأهيل لاعبي الفريق.

وختم الخالدي حديثه قائلا: إن ما نتطلع إليه في نهاية المطاف هو أن نغرس الثقة في لاعبينا وصقل قدراتهم وتجهيزهم ليكونوا العصب المغذي للفريق الأول الذي يعتبر الواجهة الرئيسية.