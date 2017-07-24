أحمد السلامي

أعلن مدير فريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية بدر الخالدي عن انتهاء الاستعدادات الخاصة في انطلاقة تدريبات فريق الكرة التي ستبدأ غدا بقيادة المدرب الوطني عبدالعزيز حمادة ومساعده الوطني سلمان عواد ومدرب اللياقة البوسني ميلان بتروفيتش وبحضور اللاعبين المتواجدين في البلاد والتي تستمر حتى 20 أغسطس موعد مغادرة الفريق إلى معسكر القاهرة.

وقال: الفريق يستعد لموسم جديد ومختلف عن المواسم السابقة، حيث سيتنافس 8 أندية في الدرجة الممتازة و7 في الدرجة الأولى، ونحن نتطلع إلى تحقيق نتيجة مميزة وإنجاز جديد يضاف إلى سجلات إنجازات النادي وهذا حق مشروع لنا ولجميع المتنافسين.

وأضاف: الإدارة شارفت على حسم ملف المحترفين بعد إتمام التجديد للمحترف الأردني عدي الصيفي والكاميروني روجي توندوبا، فيما لا تزال المفاوضات قائمة مع محترف ثالث لتدعيم خطوط الفريق ويشغل مركز الهجوم وسيتم الكشف عن اسمه وتفاصيل العقد بعد حسم المفاوضات بصورة نهائية.