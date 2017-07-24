ناصر العنزي

تلقى مرشح الكويت حسين المسلم التهاني بعد فوزه بمنصب النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للسباحة «fina» في الانتخابات التي جرت في بودابست.

وحصل المسلم على «١٧٢» صوتا من أصل «١٧٦».

وباركت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للسباحة لمرشح الكويت المسلم ووصفته أنه رياضي جدير بالفوز.

وألقى المسلم كلمة في مؤتمر صحافي بعد نهاية الانتخابات شكر فيها اعضاء الجمعية العمومية الذين صوتوا له ونال ثقتهم بهذا العدد من الأصوات الذي يدل على حسن الظن به.

وخاض المسلم الانتخابات ضد «٤» مرشحين ايطالي وامريكي وجنوب أفريقي ومرشح من فيجي.

وتواجد في الانتخابات رئيس المجلس الاولمبي الاسيوي الشيخ احمد الفهد الذي بارك للمسلم.

كما قام الاتحاد الدولي للسباحة ممثلا بالرئيس المنتخب خوليو ماغليوني بتكريم الفهد بوسام «fina» لجهوده في في دعم المنظمات الرياضية في العالم، كما تواجد عبيد العنزي في الانتخابات دعما لمرشح الكويت المسلم الذي حقق نجاحا لافتا في الانتخابات.

كما تم على هامش الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للسباحة انتخاب د. رشيد العنزي عضوا في لجنة الاخلاق.