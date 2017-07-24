مبارك الخالدي

يغادر البلاد اليوم بطل منتخبنا الوطني للقوى وآسيا لسباق 800 متر ابراهيم رميض متوجها الى لندن وذلك للمشاركة في بطوله العالم المقرر انطلاقها في العاصمة البريطانية للفترة من 4 الشهر المقبل وحتى 13 من الشهر نفسه.

ومن المقرر ان ينخرط رميض وزميلاه عبدالعزيز المنديل ويعقوب اليوحة في معسكر اعدادي مكثف في لندن قبيل انطلاق التصفيات التمهيدية والنهائية للبطولة.

وكان رميض قد حقق انجازا لافتا الشهر الجاري بحصوله على الميدالية الذهبية لبطولة آسيا وبرقم جديد. وقال رميض لـ «الأنباء»: «نتمنى تحقيق انتصار يليق بحجم البطولة العالمية ونرفع اسم الكويت في اكبر محفل عالمي يضم نخبة من لاعبي العالم في سباقات القوى».

واضاف: «لا شك ان بطولة بهذا الحجم تحتاج اعدادا خاصا وتحضيرات توازي ما حظي به نجوم اللعبة من مختلف دول العالم لكننا نعول دائما على الروح العالية ودعوات اهل الكويت لي ولزملائي لنواصل تحقيق النجاحات الرياضية المتميزة والتي تصب في صالح بلادنا وسمعتها الرياضية».