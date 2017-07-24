أكد عيد الرشيدي مخرج برنامج «عالم الصحافة» الذي يبث يوميا في الثانية عشرة والنصف مساء على قناة كويت سبورت بتلفزيون الكويت، ان البرنامج يسعى الى متابعة ما وراء الاخبار التي يتم نشرها في الصفحات الرياضية سواء المحلية والخليجية والعربية وحتى العالمية.

وأشار الرشيدي الى ان البرنامج لا يكتفي بنشر الخبر، وانما ومن خلال استضافة مجموعة من النقاد الرياضيين يتم استطلاع كواليس الاخبار وما يستجد عليها منذ وقت نشرها بالجريدة حتى وقت البرنامج لتحديث الخبر ومتابعة آخر تطوراته.

ولفت الرشيدي الى الجهود الكبيرة لطاقم العمل في «عالم الصحافة»، حيث يتم اعداد الاخبار بقراءة الصحف منذ نشرها في الصباح الباكر وانتقاء اهمها للتعليق عليها بالاضافة الى التنسيق مع الضيوف علاوة على التعليق على اهم اخبار الصحف العربية والخليجية بإجراء اتصالات دولية مع احد الصحافيين من اي من الدول حسب اهمية الخبر لمعرفة آخر تطوراته.

وكشف الرشيدي ان الفترة المقبلة وتزامنا مع انطلاقة الموسم الرياضي المحلي سيتم اجراء العديد من التغييرات على شكل البرنامج سواء من النواحي الفنية من خلال اعمال الجرافيك والمونتاج والاخراج للظهور بالشكل المطلوب لمشاهدي ومتابعي قناة كويت سبورت.

يذكر ان «عالم الصحافة» من اعداد كل من باسل الايوبي، عبدالمحسن الايوبي، احمد الجمعان، ود.احمد فولاد، ويقدمه كل من فاهم الشمري، فريد دشتي وعبدالعزيز الطاهر، ومن اخراج عيد الرشيدي، عبدالله الخضر وعيسى العوض.