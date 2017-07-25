عبدالعزيز جاسم

يواصل الفريق الأول لكرة القدم في النصر تدعيم صفوفه بلاعبي الخبرة حيث تمكن من التوقيع مع لاعب الوسط أحمد حواس لمدة موسم واحد.

ويعتبر حواس من اللاعبين الخبرة في مركز الوسط المتأخر.

وسبق ان لعب لعدة أندية كالصليبخات والجهراء والسالمية وأخيرا مثل الصليبخات في الموسم الماضي.

وشكر حواس على حسابه في «تويتر» مدرب النصر ظاهر العدواني على ثقته بالتعاقد معه، متمنيا ان يكون عند حسن الظن.

وتأتي تلك الخطوة في ظل رغبة العنابي بتدعيم صفوف الفريق بعدد من اللاعبين المحليين من أجل مواصلة المنافسة على الألقاب خصوصا لقب الدوري الذي نافس عليه بقوة في الموسم الماضي لكنه احتل المركز الثالث تحت قيادة المدرب الوطني ظاهر العدواني الذي أبرز عددا من الوجوه الشابة في جميع المراكز.