مبارك الخالدي

تنطلق في الـ 7:15 مساء اليوم تدريبات الفريق الاول لكرة القدم بنادي الصليبخات استعدادا لخوض منافسات الموسم المقبل، ومن المقرر ان يقود التدريبات مساعد المدرب عادل حامد ومدرب اللياقة محمد العنزي الى حين وصول مدرب الفريق احمد عبدالكريم غدا الأربعاء قادما من الخارج اذ يقضي إجازة خاصة.

وسيشارك في التدريبات اليوم العاجى جان سيرجي الذي تم التجديد معه نهاية الموسم الماضي، الى ذلك، يكتمل عقد المحترفين خلال اليومين المقبلين.

الجدير بالذكر، ان الصليبخات يستعد لخوض منافسات دوري الدرجة الاولى ضمن برنامج متكامل يعتمد على منح الفرصة للاعبي تحت 19 سنة، الى جانب عدد من لاعبي الخبرة، كما يشتمل البرنامج على تنظيم معسكر خارجي.