أحمد السلامي

تعاقد مجلس إدارة نادي الصليبخات مع المدرب المغربي توفيق بلاغة لقيادة فريق تحت 17 سنة لكرة القدم على أن يباشر مهام عمله الجديدة في الأول من أغسطس القادم استعدادا لمنافسات الموسم الجديد.

وكانت الإدارة قد اعتمدت إقامة معسكر خارجي لفريقي الأول وتحت 17 سنة في القاهرة خلال الفترة من 15 أغسطس وحتى الأول من سبتمبر المقبل، وذلك استعدادا لمنافسات الموسم الجديد في إطار الخطة التي تم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة.

الجدير بالذكر أن توفيق بلاغة اتجه إلى التدريب بعد أن أسدل الستار على مسيرته الكروية في احترافه مع النادي العربي وقد درب في عدد من الأندية وآخرها كان العربي.