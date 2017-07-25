دخول العجمي والعتيبي بديلاً عن الرشيدي والهاجري

أحمد السلامي

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الفحيحيل حمد الدبوس عن وصول المدرب الإسباني ميغيل الذي تم التعاقد معه مؤخرا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلفا للمدرب التونسي حاتم المؤدب الذي انتهت فترة التعاقد معه، مشيرا إلى أن الجهاز الفني الجديد سيباشر مهام عمله وسيتم اطلاعه بشكل مفصل على وضع الفريق وإمكانياته وقدرات اللاعبين وتوفير شتى احتياجاته ليصبح مطلعا بصورة تامة على ما يحتاجه في الفترة المقبلة إضافة إلى تقديمنا للأهداف التي نتطلع إلى تحقيقها معه.

وقال: عملنا على إعداد وتجهيز هذا الفريق منذ سنوات حيث سعينا إلى الاعتماد على أبناء النادي في بناء فريق المستقبل ونجحنا خلال الفترة الماضية على استثمارهم وكانت النتائج خير شاهد على ذلك، أما الفترة القادمة فسيتم الاستعانة بعدد من اللاعبين المحليين لتدعيم خطوط الفريق مع الإبقاء على المساحة الكاملة لأبناء النادي، وذلك بهدف تشكيل توليفة متمازجة وقادرة على العطاء وتحقيق الإنجاز المنشود.

وأضاف: الفريق سيباشر تدريباته ابتداء من اليوم استعدادا لمنافسات الموسم الجديد ولا نزال نعمل على تجهيز المعسكر التدريبي الذي ندرس إمكانية تغيير موقعه فيقام في إسبانيا بدلا من مدينة أنطاليا التركية، وذلك بناء على المقترح المقدم من الجهاز الفني الذي يمكنه أن يساهم في توفير المباريات المناسبة وحجز الملاعب بالصورة المطلوبة، وهو أمر ندرسه ونعمل على تلبيته إذا ما تسنت لنا الظروف.

وأشار الدبوس إلى أن الإدارة قررت اعتماد بندر العجمي ومحمد عبدالله العتيبي كبدلاء عن فواز الرشيدي وسالم الهاجري الذين غادرا البلاد متجهين إلى اسبانيا للخضوع إلى تجربة هناك، وهو الأمر الذي دفعنا إلى الدفع بالبدلاء، حيث ستمتد فترة غيابهما إلى أسبوعين في الوقت الذي نجهز فيه لمغادرة البلاد والالتحاق في المعسكر الخارجي.