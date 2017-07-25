تعاقد الكويت يوم امس مع البرازيلي باتريك فابيانو، بعد ان أنهى الأبيض الاتفاق مع اللاعب اثر تراجع الأخير عن بعض الشروط، عبر المراسلات الإلكترونية المسبقة.

ويعتبر فابيانو المحترف الرابع مع الأبيض بعد العاجي جمعه سعيد والسيراليوني محمد كمارا والسوري محمود ميدو.

ويمتلك فابيانو سجلا مميزا مع ناديه السابق كاظمة، اذ اعتلى صدارة الهدافين موسمين متتاليين. ومن المقرر ان يعلن الجهاز الإداري عن صفقات الفريق غدا الاربعاء قبل بدء تدشين التدريبات بقيادة الاردني عبدالله بوزمع استعدادا لخوض منافسات الموسم المقبل.