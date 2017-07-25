هنأ رئيس وفد نادي الرماية في بطولة جراند مونديال بيرازي الايطالية م. حسام الرومي التي اختتمت الشهر الجاري، م. دعيج العتيبي رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للرماية بتحقيق الرامي طلال عبدالله الطرقي المركز الأول وكأس اليوم الثاني، كما حقق المركز الثاني والميدالية الفضية لبطولة بندقية «HIGH TECH».

وأشار الرومي إلى أنه رغم المنافسة الشديدة وبمشاركة أكثر من 600 رام ورامية إلا أن طلال استطاع المنافسة وتحقيق هذا الانجاز الكبير والمشرف ليضاف إلى انجازات الرماية الكويتية.

وقال الرومي ان رماة الكويت في مسابقات الأطباق الطائرة أبلوا بلاء حسنا، والرامي طلال من الرماة الذين يتمتعون بروح الأداء الجاد.

وتقدم الرومي بالشكر إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان وإلى المدير العام للهيئة العامة للرياضة الشيخ أحمد المنصور ونائب المدير العام والجهاز التنفيذي بالهيئة د.حمود فليطح على دعمهم لنادي الرماية وتلبية احتياجاته لإعداد الرماة الأبطال الكويتيين ومساندتهم في التدريبات وإقامة المعسكرات الضرورية من أجل أن تظل راية الكويت عالية خفاقة في جميع المحافل الإقليمية والعالمية.