يعقوب العوضي

انتهت المهلة التي منحها الجهاز الفني لمنتخب شباب كرة اليد بقيادة المدرب الوطني خالد غلوم للرباعي المرتبط بالكليات العسكرية، وهم: عبدالله البلوشي، محمد صبيح، عبدالعزيز سلامي، وعايض الرشيدي للانضمام إلى صفوفه والذي سيشارك ضمن منافسات الدوري العام في الموسم المقبل.

واستبعد «الرباعي» رسميا من تشكيلة المنتخب ولن يكونوا ضمن الوفد الذي سيغادر إلى سلوفينيا أغسطس المقبل لإقامة معسكر تدريبي يمتد الى ١٥ يوما.

وأشاد مقرر لجنة التدريب والتطوير للمنتخبات محمد جمعة بخطوة اتحاد اليد في اشراك المنتخبات الوطنية ضمن منافسات الدوري المحلي.

وقال: نتطلع للتجربة الجديدة والتي نطمح من خلالها لتطوير منتخباتنا السنية والحرص على مشاركاتهم وعدم توقفهم في ظل الظروف الحالية للرياضة الكويتية عامة وكرة اليد خاصة.

وأثنى جمعة على تعاون الهيئة العامة للرياضة التي أبدت تعاونا تاما مع الاتحاد انعكس من خلاله الحرص على مصلحة اللاعبين، قائلا: ان الهدف من المعسكر التدريبي يكمن في إعطاء اللاعبين الاحتكاك والخبرة المناسبين لتطوير المستويين الفني والبدني وزيادة الخبرة والثقة ميدانيا بالإضافة إلى منح لاعبي المراحل السنية فرصة الانضمام إلى المنتخب الوطني.