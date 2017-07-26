مبارك الخالدي

يعقد الجهازان الإداري والفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي اجتماعا مع لاعبي «الأخضر» اليوم في مستهل انطلاق البرنامج الإعدادي لخوض منافسات الموسم المقبل.

ومن المقرر ان يرأس الاجتماع رئيس مجلس ادارة النادي ورئيس جهاز الكرة جمال الكاظمي وحضور نائب رئيس الجهاز خليل البلام واعضاء الجهازين الاداري والفني ممثلا بالمدرب المساعد فاضل مطر ومدرب الحراس شاكر الشطي.

ومن المقرر أن يستعرض الجهازان الفني والاداري البرنامج الاعدادي للفريق المقرر انطلاقه السبت المقبل بقيادة المدرب المساعد مطر الى حين وصول المدرب محمد ابراهيم أوائل الشهر المقبل، علما بأن تدريبات «الاخضر» ستتواصل محليا حتى موعد المغادرة الى مدينة 6 اكتوبر في جمهورية مصر العربية مقر معسكر الفريق والذي سيستمر حتى الثاني من سبتمبر المقبل ويخوض خلاله الفريق عددا من المباريات الودية.

كما سيتناول الاجتماع الاوضاع الخاصة باللاعبين قبيل اقرار القائمة المغادرة الى المعسكر.

الجدير بالذكر ان عددا من لاعبي العربي مازالوا في إجازات خارج البلاد، وكان آخر المغادرين يوم امس الاول اللاعب بدر طارق.