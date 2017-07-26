عبدالعزيز جاسم
أغلق الفريق الأول لكرة القدم في نادي السالمية ملف المحترفين بصورة نهائية بعدما أعلن تعاقده مع مهاجم الجيش الملكي المغربي زهير أوشن (٢٦ عاما).
وسبق لـ «السماوي» أن جدد لمحترفه الاردني عدي الصيفي ثم تعاقد مع محترف الجهراء السابق الكاميروني روجي توندوبا وبعدها استعاد خدمات مدافعه السابق السوري أحمد ديب ليختتم صفقاته بأوشن، حيث تسمح لوائح اتحاد الكرة بالتعاقد مع ٤ محترفين من بينهم واحد آسيوي على ان يشاركوا جميعا في الملعب.
وستتحول أنظار المدرب الوطني عبدالعزيز حمادة الى اللاعبين المحليين والذي سيركز من خلالها على لاعب أو لاعبين في خط الوسط على أقل تقدير، ويتوقع ان تتم تلك الصفقات قبل المغادرة لمعسكر القاهرة في ٢٠ أغسطس المقبل.