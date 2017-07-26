تلتئم الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية (الكونغرس الآسيوي) AIPS ASIA رقم 20 في العاصمة الباكستانية «اسلام آباد» في الفترة من 5 وحتى 8 أكتوبر المقبل حيث ستجري انتخابات الرئيس ونواب الرئيس وأعضاء مجلس ادارة جديد للاتحاد.

وتلقى الاتحاد العربي للصحافة الرياضية بارتياح كبير ترشيح لجنة الاعلام الرياضي وجمعية الصحافيين الكويتية الزميل سطام السهلي لمنصب رئيس الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية.

ويشير الاتحاد العربي للصحافة الرياضية الى أن قرار ترشيح الزميل السهلي لهذا المنصب يأتي منسجما مع منح الفرصة للطاقات الشبابية وتقديم كل أنواع الدعم الممكنة لكل ما يخدم مسيرة الاعلام الرياضي في المنطقة خاصة أن الزميل السهلي هو المرشح العربي الوحيد لرئاسة الاتحاد مما يجعل كل الأصوات العربية تصب لصالحه.

ويعتبر الاتحاد العربي للصحافة الرياضية نفسه معنيا بشكل مباشر في الانتخابات الآسيوية المقبلة اذ سيسخر كل امكانياته لتوفير الارضية المطلوبة والدعم اللازم للمرشحين العرب في هذه الانتخابات بهدف المحافظة على المكاسب التي تحققت وتعزيزها سواء على مستوى منصب الرئاسة أو أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد ويشدد الاتحاد العربي على مبدأ التضامن في هذه الانتخابات لإنجاح كل المرشحين العرب داعيا الى توحيد الجهود والصفوف في سبيل اثبات «الثقل العربي» في القارة الآسيوية.

وأكد الاتحاد العربي انه لن يألو جهدا في القيام بواجباته المنوطة به في مثل هذه الاستحقاقات المهمة، مشيرا الى ان دور الاتحاد العربي في الانتخابات المقبلة يأتي استكمالا لما قام به سابقا في الاستحقاقات القارية والدولية عندما تصدى ووضع كل امكانياته في تصرف المرشحين العرب.