مبارك الخالدي

تنطلق مساء اليوم تدريبات الفريق الاول لكرة القدم بنادي الكويت في مستهل حملته للدفاع عن الرباعية التاريخية التي حققها الموسم الماضي.



ويدخل «الأبيض» استعداداته لخوض منافسات الموسم الجديد الليلة بحلة جديدة بعد التعاقد مع المدرب الأردني عبدالله بوزمع الذي سيتولى قيادة التدريبات بوجود طاقمه المساعد المكون من التونسيين كريم بوزعبة وهو المدرب المساعد وخليل الجبالي مدربا للياقة البدنية ومدرب الحراس الكرواتي دين ميلاديلك، اضافة الى تواجد المستشار محمد عبدالله.

ويغيب عن تدريبات الأبيض اليوم اللاعبان حسين حاكم وسامي الصانع الموجودان في إحدى العيادات في إسبانيا للعلاج، حيث أعلن نائب رئيس جهاز الكرة عادل عقلة عن خضوعهما للكشف عن إصابات الركبة على ان يعودا إلى البلاد خلال الأيام القليلة المقبلة.



ومن المتوقع أن يظهر خلال الحصة التدريبية المحترفان الجديدان، وهما: السوري حميد درويش «ميدو» والبرازيلي باتريك فابيانو.

ومن المقرر ان تستمر التدريبات المحلية حتى 10 أغسطس المقبل وهو الموعد المحدد للسفر الى مدينة اسطنبول للبدء في المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي والذي يتخلله عدد من المباريات الودية للوقوف على جاهزية اللاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد.