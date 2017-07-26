إسقاط كل العقوبات المالية والإدارية عن الأندية

يحيى حميدان

واصلت الجمعية العمومية لاتحاد كرة السلة رفضها لعودة المحترفين الأجانب الى البطولات المحلية، وذلك مساء اول من امس بتصويت 9 أندية على هذا الرفض مقابل ناديين هما الكويت والساحل.

وقبل بداية الجمعية العمومية، تقدم الصليبخات بمقترح تأجيل اعتماد التقريرين المالي والاداري الى حين الانتهاء من مناقشة كل المقترحات الأخرى وهو ما وافقت عليه 8 أندية مقابل رفض 3.

وجاء رفض الأندية الأعضاء لعودة المحترفين الأجانب لعدم وجود دعم مالي من قبل الهيئة العامة للرياضة وهو ما يثقل كاهلهم عبر التعاقد مع لاعبين بأسعار مرتفعة ومن دون وجود عوائد مالية تساعدهم على تحمل مصاريف اللعبة.

وبررت الأندية رفضها ايضا لعدم وجود تكافؤ بين الأندية، إذ من الممكن أن يوقع نادي مقتدر ماليا مع محترف بمبلغ مرتفع جدا فيما لا تستطيع بعض الأندية توفير مبالغ مماثلة.

واقترح رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون اتحاد اللعبة ضاري برجس أن يتم وضع مبلغ 10 آلاف دولار أميركي كحد أعلى للتوقيع مع أي محترف، بيد أن الأندية رفضت ذلك أيضا.

وطالب ممثلو الأندية بضرورة الدعوة الى جمعية عمومية غير عادية في حال وافقت الهيئة على توفير الدعم المالي للمحترفين الأجانب في اللعبة لاعتماد هذا القرار.

ورفضت الأندية كذلك الموافقة على مخصصات الأندية من عوائد النقل التلفزيوني والتي حددها الاتحاد بـ 70% توزع بين الناديين طرفي المباراة وتذهب الـ 30% الباقية لخزائن الاتحاد، واقترح القادسية أن يتم رفع حصة الأندية لتصل الى 40% لكل ناد، ويحصل الاتحاد على 20% الباقية، وحظي هذا المقترح بموافقة الجمعية العمومية بواقع 9 مقابل 2.

واقترح الاتحاد أن يتم تطبيق هذه التوزيعة ابتداء من الموسم المقبل وهو ما وافقت عليه الأندية.

ووافقت الجمعية العمومية على مقترح القادسية بإسقاط كل العقوبات المالية والإدارية عن الأندية.



وقدمت الأندية توصية بتغيير اللجنة الفنية بعد ان تم رفض مناقشة هذا الموضوع خلال الجمعية العمومية كون تشكيل اللجان حقا أصيلا للاتحاد.



وحضر ممثلو 11 ناديا، وهي: القادسية، العربي، الكويت، كاظمة، الجهراء، النصر، الساحل، القرين، الصليبخات، اليرموك، والشباب، وغاب التضامن.