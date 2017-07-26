عبدالعزيز جاسم

يسعى الفريق الأول لكرة القدم في نادي القادسية إلى ترتيب جميع أوراقه خلال اليومين المقبلين بعد إعلانه اقتراب التعاقد ووصول محترفيه الجديدين البرازيلي ريناتو دي ليما (٢٥ عاما) وشارك مع سانتا كروز البرازيلي الموسم أحد اندية الدرجة الثانية، حيث يجيد اللعب كجناح ومهاجم ثان، والآخر المالي محمد الشيخ توريه (٢٣ عاما)، وكان محترفا في نادي أحد السعودي وساهم في صعوده لدوري جميل ويلعب في مركز رأس الحربة مسجلا الموسم الماضي ١٨ هدفا مع فريقه أحد.



ويوجد عدد من الملفات التي يبحث الفريق عن إغلاقها بعد إعلان انطلاق التدريبات في الأول من أغسطس، حيث من المقرر أن يكون قد وصل المدرب الكرواتي داليبور ستاركفيتش فجر أمس وسيضع قائمة لاعبيه الذين يرغب في مغادرتهم معه لمعسكره التركي في حال اعتماده بصفة نهائية ما يعني الموافقة على تجديد وإعارة أكثر من لاعب لأندية أخرى بسبب عدم قدرته على تسجيل أكثر من ٣٠ لاعبا حسب لوائح لجنة المسابقات في اتحاد الكرة.

كما أن هناك مفاوضات مع أحد المحترفين الذين يجيدون اللعب في وسط الملعب قد يكتب لها النجاح خلال الأسبوع المقبل، ما يعني أن الفريق سيكتفي بالتعاقد مع ٣ محترفين فقط لوفرة اللاعبين المحليين المميزين في جميع الخطوط.