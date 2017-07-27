استقبل محافظ الاحمدي الشيخ فواز الخالد بمكتبه بالمحافظة مدير ادارة الرياضة للجميع بالهيئة العامة للرياضة حامد الهزيم ونائبه وليد سلطان وتبادلوا الأحاديث الودية وتوطيد العلاقات بين المحافظة والهيئة في مختلف الانشطة وزيادة التعاون في دعم ورعاية الانشطة والشباب.

واقترح الشيخ فواز الخالد إمكانية تنظيم أنشطة بحرية خلال شهر اغسطس المقبل واضاف ان المحافظة قامت بحملة «محافظتنا اجمل» منذ عام 2014 وحققت الحملة أهدافها وان هناك جهودا واضحة لاستمرار الحملة والوصول الي الأفضل.

وأوضح ان المحافظة ترتب من الان لاحتفالات عام 2018 وانه يأمل المزيد من التعاون مع الهيئة لزيادة الانشطة والفعاليات خاصة ان المحافظة بصدد اعادة يوم الاحمدي الرياضي الذي حقق نجاحا كبيرا في السابق وجمع الحركة الرياضية والشبابية والأهالي في الاحمدي وقضاء يوم رياضي عائلي ناجح في مختلف الالعاب والانشطة.

بدوره، اعرب الهزيم عن سعادته بهذا اللقاء وزيادة التعاون بين الهيئة والمحافظة وطرح الأفكار الجديدة من اجل تطبيقها واضاف ان الهيئة العامة للرياضة بقيادة الشيخ احمد المنصور ونائبه د. حمود فليطح حريصة علي زيادة التعاون مع المحافظة ووضع خطة مشتركة لكافة الانشطة والالعاب التي ترغب المحافظة في أقامتها ووضع اجندة لإقامتها سنويا واستعداد الهيئة العامة للرياضة وادارة الرياضة للجميع في المشاركة بجدية لعودة يوم الاحمدي الرياضي وتحقيق الاهداف المرجوة.

وعرض الهزيم تنظيم أنشطة رياضية بساحات الصباحية والفحيحيل بالتعاون مع محافظة الاحمدي.

وشكر الهزيم والسلطان الخالد على جهوده الواضحة من اجل خدمة المحافظة والأهالي في مختلف الانشطة والفعاليات وتنظيم الهيئة لاحدى الانشطة البحرية خلال شهر اغسطس المقبل بناء علي رغبة ودعم المحافظ الشيخ فواز الخالد الذي طلب التنسيق مع خالد الفودري لولادة نشاط للرياضة البحرية خلال الشهر المقبل والتعاون بين المحافظة والهيئة العامة للرياضة من اجل انجاح الانشطة والفعاليات.

من جانبه، قال السلطان انه خرج من هذا اللقاء متفائلا وسعيدا بالحوار مع الخالد صاحب الفكر المتطور للارتقاء بالحركة الرياضية الشبابية.

واعرب عن سعادته بإصرار المحافظ علي عودة يوم الاحمدي الرياضي الذي اشتهرت به محافظة الاحمدي في عصرها الذهبي. واكد حرص الهيئة العامة للرياضة علي التعاون مع المحافظة وإنجاح يوم الاحمدي الرياضي.