قال رئيس اللجنة الكويتية للدراجات مؤسس الفريق الكويتي الإسباني المحترف للدراجات الهوائية (كويت - كارتوتشو) عبدالله الشمري امس، ان الفريق شارك في سباق إسباني كلاسيكي في إسبانيا ويستعد للمشاركة في آخر خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف مؤسس الفريق (ماسي- كويت سايكلينغ بروجكت) لـ «كونا»، ان بطل الكويت عبدالهادي العجمي وعددا من زملائه في الفريق شاركوا في سباق (برويبا بيافرانكا أورديثياكو كلاسيكا) شمالي إسبانيا.

ووصف الشمري السباق بأنه «شهير ومعروف على مستوى الاتحاد الدولي للدراجات»، موضحا انه «أحد السباقات الكلاسيكية ذات اليوم الواحد التي تقام في إسبانيا».

وذكر ان الكويت «مازالت في المرحلة الأولى من مراحل تطوير الدراجات الهوائية ولم تصل بعد لمرحلة البحث عن النتائج» لاسيما خلال هذه الفترة «حيث توجد أغلبية تشكيلة الفريق في الصين للمشاركة في البطولة الدولية هناك».

وأشار الشمري إلى ان تضافر الجهود سيسهم في الارتقاء في الفترة القريبة إلى المرحلة الثانية المتمثلة في البحث عن النتائج الإيجابية.

وأكد في هذا السياق «التطور الكبير» الذي شهدته الكويت في الفترة الماضية «حيث كانت ممثلة في فريق واحد في العالم الماضي لكنها باتت اليوم ممثلة في ثلاثة فرق تشارك في المنافسات الدولية المختلفة في أربع قارات».

وشدد الشمري على ان الهدف يتمثل في «تقديم الصورة المشرقة للكويت وتطوير رياضة الدارجات الهوائية في بلدنا ورفع اسمها عاليا في المحافل الرياضية وتعزيز حضورها في سباقات الدراجات الهوائية».

ويضم الفريق 16 لاعبا منهم خمسة كويتيين وثلاثة ألمان وبطل أولمبي إيطالي وثلاثة إسبان ويضم آخرين من الأرجنتين والمغرب وجنوب افريقيا.

يذكر ان الروسي ديمتري ستراخوف فاز في سباق (برويبا بيافرانكا أورديثياكو كلاسيكا) بنسخته الـ 94 الذي امتد على مسافة 165.7 كيلومتر في إقليم (بلاد الباسك) شمالي إسبانيا.