المنصور وعد بدراسة إمكانية توفير الميزانيات المذكورة للأندية

يحيى حميدان

حصل أعضاء اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون اتحاد كرة السلة على وعود من مدير عام الهيئة العامة للرياضة الشيخ احمد المنصور بتوفير ميزانية خاصة للأندية لاستقطاب المحترفين الأجانب بعد قرار منعهم في المواسم الاخيرة.

وقام رئيس اللجنة المؤقتة ضاري برجس ونائبه الشيخ علي الخليفة وأمين السر هيثم بارون والعضو فهمي الخضرا بزيارة المنصور صباح امس بحضور عدد من مديري الهيئة المسؤولين عن الإنشاءات والصيانة وغيرها.

وطلب مسؤولو اللجنة وضع ميزانية للتعاقد مع المحترفين الأجانب تتراوح بين 45 و50 ألف دينار لكل ناد، ووعد المنصور بدراسة امكانية توفير الميزانيات المذكورة للأندية من أجل اعادة المحترفين إلى كرة السلة ما يساهم بتطوير مستوى اللعبة.

وأوصى المنصور مسؤولي الانشاءات والصيانة بعمل اللازم لصالتي ثانوية جابر الأحمد وثانوية حمد الرجيب اللتين تستضيفان منافسات المراحل السنية لكرة السلة من أجل صيانتهما بأسرع وقت ممكن لتكونا جاهزتين لمنافسات الموسم الجديد، كما ناقش مسؤولو الاتحاد مع المنصور امكانية توفير ميزانيات معسكرات منتخبات المراحل السنية والتعاقد مع مدربين للمنتخبات حيث لم يتوصلوا إلى اتفاق نهائي بهذا الشأن وأجلوا النظر فيها إلى وقت لاحق.

من ناحيته، تقدم الخليفة بجزيل شكره وزملائه مسؤولي اتحاد كرة السلة إلى المنصور نظرا لحرصه على الاجتماع معهم وتذليل جميع العقبات التي تواجه عمل الاتحاد، مبينا أن مسؤولي السلة وجدوا لدى المنصور اهتماما كبيرا، ما ساهم في حل بعض الأمور العالقة مثل صيانة الصالات وغيرها، مشيرا الى ان هناك تفاؤلا كبيرا في الموافقة على توفير الميزانية من اجل اعادة المحترفين إلى البطولات المحلية ما يساهم بتطوير اللعبة.