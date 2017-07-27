السماوي يرغب في حصد الألقاب ولكن ذلك الأمر لن يكن سهلا

عبدالعزيز جاسم

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم في السالمية التي انطلقت مساء اول من أمس حضور 22 لاعبا تحت قيادة المدرب الوطني عبدالعزيز حمادة الذي حرص على ان تكون التدريبات خفيفة حتى يتم التدرج فيها وصولا للياقة المطلوبة قبل المغادرة لمعسكر القاهرة 20 أغسطس المقبل.

وقال مدرب الفريق عبدالعزيز حمادة ان التدريبات الرسمية والتي ستشهد عودة جميع اللاعبين الأساسيين ستكون في الاول من أغسطس، حيث من المقرر أن يصل ثلاثي المحترفين السوري احمد ديب والأردني عدي الصيفي والكاميروني روجي توندوبا، مشيرا إلى أن المهاجم المغربي زهير اوشن وصل فجر اليوم وانضم للفريق بشكل رسمي.

وبين حمادة أن التدريبات الأولية دائما ما تكون خفيفة بسبب ابتعاد اللاعبين عن لياقتهم المعهودة، مشيرا إلى أن الارتفاع فيها سيكون تدريجيا خوفا من تعرض اللاعبين للإصابات العضلية لذلك سنحرص على التدريبات اللياقية أولا بصورة كبيرة وفي المرحلة الثانية بمعسكر القاهرة سنكثف التدريبات التكتيكية قبل العودة إلى البلاد والمشاركة في الدوري الممتاز.

وأشار حمادة إلى أن السماوي دائما ما يرغب في حصد الألقاب ولكن ذلك الأمر لن يكن سهلا إلا إذا تم إعداد الفريق بصورة جيدة من خلال التعاقدات والمعسكر الخارجي وهذا ما تقوم فيه إدارة الكرة برئاسة الشيخ تركي اليوسف، مشيرا إلى أن الموسم المقبل ستكون فيه المنافسة قوية لاسيما أن هناك هبوطا وصعودا لذلك سيكون التركيز في كل مباراة من أهم عوامل النجاح.