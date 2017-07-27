نراهن باستمرار على الروح العالية للاعبينا

مبارك الخالدي

انطلقت مساء الأول من امس تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الصليبخات بقيادة مساعد المدرب محمد العنزي، وشهدت الحصة التدريبية الأولى حضورا جيدا بلغ 25 لاعبا تقدمهم لاعبا الخبرة مشعل ذياب وبدر المطيري والشقيقان دغيم واحمد الرشيدي ومحمد العلاطي والعاجي جان سيرجي ومجموعة كبيرة من لاعبي تحت ١٩ سنة.

واستمرت الحصة التدريبية الأولى لأكثر من حارس اذ اشتملت على تدريبات متنوعة من المقرر أن تتدرج في أحمالها حتى موعد المغادرة إلى مصر في الخامس من الشهر المقبل مقر معسكر الفريق.

وفي نفس السياق، يصل إلى البلاد اليومين المقبلين المدرب احمد عبدالكريم إلى جانب المحترف العاجي الجديد ليتولى عبدالكريم قيادة التدريبات.

وأشاد مشرف الفريق نواف الشمري بالإقبال الإيجابي للاعبين على حضور التدريب الأول وقال لـ «الأنباء» لاشك أن كثافة الحضور رسالة إيجابية إلى الجهاز الفني والإداري حول استعداد اللاعبين ببذل أقصى الجهود بالتعاون مع الجهاز الإداري لعودة الفريق إلى مستواه المعهود والمنافسة على صدارة فرق دوري الدرجة الأولى والتأهل إلى دوري الأضواء.

وأضاف قائلا: نراهن باستمرار على الروح العالية للاعبينا وحبهم للتحدي وبالتالي تخطي الظروف ووضع الصليبخات في مكانه المناسب.

وحول التعاقد مع لاعبين محليين، قال الشمري: الأمر يعود إلى الجهاز الفني بالدرجة الأولى، ولكن الفريق في مرحلة الإعداد الأولى، والتي تشهد عادة تصفيه قائمة اللاعبين بالتدرج وصولا إلى الاستقرار المنشود.