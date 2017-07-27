عبدالعزيز جاسم

باشر مدرب الفريق الأول لكرة القدم في القادسية داليبور ستاركفيتش وكذلك مدرب الحراس الصربي مالينكو مهام عملهما مع الفريق منذ أمس الأول وذلك من خلال حضورهما إلى النادي، ويعقد داليبور حاليا اجتماعات متواصلة مع الجهاز الإداري للفريق وذلك من أجل اعتماد المعسكر التركي المقرر المغادرة إليه 14 أغسطس المقبل، حيث سيتدرب الفريق لمدرة اسبوعين في الكويت ومن ثم يغادر على أن يعود أواخر الشهر استعدادا لمواجهة الكويت 6 سبتمبر المقبل في كأس السوبر.

ومن المتوقع ان يعلن المدرب خلال اليومين المقبلين عن قائمة الأسماء الأولية والتي سيتضح من خلالها أسماء اللاعبين الذين ستتم إعارتهم لأندية اخرى، كما حدث في المواسم السابقة.