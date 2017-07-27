أحمد السلامي

باشر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفحيحيل تدريباته اليومية فعليا بقيادة المدرب الاسباني ميغيل الذي وصل إلى البلاد قبل يومين وذلك ضمن خطة مجلس الإدارة إلى إعداد وتجهيز الفريق الذي يتطلعون إلى تمكينه من المنافسة على الصعود إلى الدوري الممتاز.

وسبق التدريبات اجتماع مشترك بين الجهازين الإداري والفني بحضور اللاعبين الذين طالبوهم بضرورة الالتزام بالمواعيد والانضباط وحثهم على الاستفادة من الحصص التدريبية التي تسبق المعسكر الخارجي الذي لا تزال الإدارة تسعى إلى تغييره من مدينة أنطاليا التركية إلى إسبانيا وذلك بناء على توصية من قبل الجهاز الفني الذي ارتأى أن يعسكر الفريق في اسبانيا حتى يتمكن من مواجهة عدد من الفرق الاسبانية ذات الإمكانيات العالية ليعود بالنفع والفائدة على الفريق أكبر من تلك التي يتطلعون إلى تحقيقها في معسكر تركيا.

وعمل المدرب على وضع برنامج تدريبي متكامل يهدف في بداية المشوار إلى رفع معدل لياقة البدنية بصورة تدريجية من خلال التدريبات اليومية التي تسبق المعسكر على أن يصل الفريق إلى ذروته من الجاهزية خلال المعسكر الاسباني الذي سيسعى الجهاز الفني من خلاله إلى تهيئة كل الظروف المناسبة لتطوير اللاعبين.

وشارك في التدريبات عدد من اللاعبين المحليين يتقدمهم المحترف الليبي معتز المهدي الذي وصل إلى البلاد بعد إتمام إجراءات استخراج سمة الدخول حيث شارك بمعنويات مرتفعة متطلعا أن يصل إلى قمة النجاح وتحقيق مستوى الطموح.