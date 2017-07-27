قال الأمين العام لاتحاد الكرة د.محمد خليل انه بناء على الاجتماع التنسيقي الذي عقد في اتحاد الكرة مساء أول من أمس بحضور ممثلي جميع الأندية وبعد الاستماع لوجهات نظرهم ومن منطلق الحرص على مصلحة الأندية قرر الاتحاد دخول جميع الإداريين الذين تحصلوا على المستويين الأول والثاني في دورة C مباشرة، مشيرا إلى أن دورة D التمهيدية ستنطلق السبت المقبل 29 الجاري لمدة 6 أيام ولفترة واحدة من الثالثة عصرا حتى التاسعة مساء، لافتا إلى ان تلك الخطوة تأتي من أجل تنفيذ وتطبيق برنامج تأهيل إداريي كرة القدم (رخصة المدير الرياضي) المعتمد من قبل الهيئة العامة للرياضة واتحاد الكرة.

وبين الأمين العام أن الدورة D مقتصرة على الإداريين الذين تم ترشيحهم من قبل الأندية والذين لم يسبق لهم دخول أي دورة، مشيرا إلى أن جميع الأندية مشاركة في الدورة والتي يجب على المشارك فيها دفع 150 دينارا مع بداية الدورة.

وشكر خليل جميع الأندية على تفاعلها وحرصها على المشاركة في الدورة التي ستعود بالفائدة على الجميع في النهاية.