الجنفاوي: نتطلع لنفض الغبار وتطوير المراحل السنية

يعقوب العوضي

أنهت إدارة الجهراء التعاقد مع المدرب المصري عمرو سيد لقيادة الفريق الأول لكرة اليد خلفا للمدرب الصربي كوفاكس والذي انتهى عقده مع الفريق مع نهاية الموسم الماضي، حيث قدم مستوى مميزا إلا أن ظروفه حالت دون الاستمرار.

ومن المنتظر وصول المدرب في الأول من أغسطس المقبل لإنهاء إجراءات توليه قيادة دفة الفريق.

وكان المدرب عمرو قد قاد فريق الشباب في اليرموك سابقا ويمتلك الخبرة الميدانية في المنافسات المحلية.

وفي الإطار نفسه، تقيم إدارة الجهراء معسكرا تدريبيا خارجيا للفريق في 25 أغسطس المقبل ولمدة أسبوعين في جورجيا استعدادا لمنافسات الموسم المقبل ممثلا في بطولتي الدوري العام وكأس الاتحاد.

وفي سياق متصل، تنطلق تدريبات جميع فرق اليد في النادي في بداية أغسطس المقبل، حيث يعقد الجهاز الإداري بقيادة مدير اللعبة ذعار الجنفاوي ومساعده حميد الحميدان اجتماعا عاديا مع اللاعبين والأجهزة الفنية لشرح خارطة طريق الإعداد للموسم المقبل.

وحول استعدادات الفريق الأول والمعسكر التدريبي، قال مدير اللعبة ذعار الجنفاوي لدينا تصور لصنع فريق جديد مطعم بعناصر الخبرة وبجهاز فني جديد قريب من اللاعبين وذي إمكانت تتوافق ومتطلباتنا للمواسم المقبلة.

وأضاف أننا نتطلع الى نفض الغبار عن التراجع الذي نتج عن ظروف إجبارية مر بها الفريق، كما نأمل ان نطور المراحل السنية لنؤسس قاعدة من اللاعبين قادرين على تدعيم صفوف الفريق الأول.

وأثنى الجنفاوي على مجلس إدارة النادي وتعاونهم وتوفيرهم جميع متطلبات الفريق، كما توجه بالثناء ايضا للهيئة العامة للرياضة وخص نائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية في الهيئة جاسم الهويدي لما بذله من جهود لتسهيل إجراءات اقامة المعسكر التدريبي للجهراء.