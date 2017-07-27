عقيل: ارتفاع الأرباح يدعم إستراتيجيتنا في تعزيز فرص النمو المستقبلي

أعلنت شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية (يوباك) في بيان صحافي عن تحقيق صافي أرباح 2.29 مليون دينار خلال الربع الثاني من العام الحالي (عن الفترة المنتهية 30 يونيو 2017)، بزيادة 19.7% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

كما تمكنت الشركة من تحقيق نمو في الإيرادات 6.5% مسجلة 3.46 ملايين دينار خلال الفترة مقارنة بمبلغ 3.25 ملايين دينار في الربع الثاني من 2016.

وأشارت الشركة في البيان الى ان النمو المحقق في النتائج المالية خلال الربع الثاني يعكس التزام يوباك بتحسين الأداء التشغيلي للمشروعات القائمة والتي تعمل فيها الشركة بكامل طاقتها، حيث قادت المشروعات المدرة للدخل داخل الكويت، النمو المحقق خلال الفترة، لاسيما ان الشركة تقوم بإدارة المساحات التجارية الواقعة في مطار الكويت الدولي ومبنى الشيخ سعد ومجمع ديسكفري.

كما تسير التطورات الخاصة بمشروع الريم مول في أبوظبي وفق الجدول الموضوع لها وهو مشروع مشترك بالتعاون مع الشركة الوطنية العقارية. وقد التزمت يوباك في عام 2015 باستثمار حتى 68 مليون دينار من التمويل على شكل المساهمة في رأسمال المشروع.

من جانبها، قالت المدير التنفيذي في يوباك نادية عقيل: «أعلن عن استمرار التقدم المطرد في النتائج المالية المحققة خلال الربع الثاني من العام الحالي، استكمالا للنهج والاتجاه الإيجابي المحقق خلال الأرباع السنوية السابقة.

وقد ارتفعت أرباحنا بشكل مطرد خلال هذه الفترة، الأمر الذي لا يبرهن فقط على الاهتمام بتعظيم وتحسين العمليات القائمة حاليا ومنها مشروع المطار، بل أيضا دعم استراتيجيتها لتعزيز فرص النمو المستقبلي في مجال العقارات».