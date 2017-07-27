مبارك الخالدي

أعلن نائب رئيس الجهاز الاداري للفريق الاول لكرة القدم بنادي الكويت عادل عقلة ان «الابيض» سيكشف خلال اليومين المقبلين عن الصفقة الاخيرة للفريق وهو من اللاعبين المحليين استعدادا لخوض منافسات الموسم المقبل، مشيرا الى انه يلعب في مركز الدفاع، اضافة الى وجود مفاوضات مع لاعب آخر من الممكن أن تأخذ وقتا طويلا.



كما ألمح الى امكانية تغيير وجهة المعسكر التدريبي من تركيا الى موقع آخر بناء على الخدمات الافضل الممكن تقديمها الى الفريق.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الجهاز الاداري بمقر الادارة مساء امس وقدم فيه مدرب الفريق الجديد الاردني عبدالله بوزمع ومحترفي «الابيض» العاجي جمعة سعيد والسيراليوني محمد كامارا والبرازيلي باتريك فابيانو والسوري حميد ميدو.



وقال عقلة: اننا في نادي الكويت «محسودون» بما نتحصل عليه من دعم من الرئيس الفخري للنادي ورئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ورئيس مجلس ادارة النادي عبدالعزيز المرزوق وزملائه اعضاء مجلس الادارة، لافتا الى زيارة المرزوق للاعبي الفريق المصابين في برشلونة، وهم: سامي الصانع وحسين حاكم.



واضاف: حققنا موسما استثنائيا كان هو الافضل بالنسبة لي لاعبا واداريا واتمنى ان يستمر هذا النجاح خلال الموسم المقبل.

وتابع قائلا: اتوجه بالشكر للامير الاردني علي بن الحسين على تعاونه مع ادارة النادي والموافقة على اختيارنا لبوزمع مدربا للفريق في الموسم المقبل وهو مدرب كبير وقدير وثقتنا به كبيرة لاستكمال المشوار وسبق له ان عمل في الكويت.



واضاف: ولا انسى الدور الكبير الذي قام به المستشار الفني بالنادي محمد عبدالله وهو محل تقدير واعتزاز وباق في الجهاز الفني.

وأوضح عقلة السبب في التعاقد مع فابيانو بالاشارة انه من الهدافين المميزين وذوي الاخلاق العالية ومعدل حصوله على الانذارات قليلة اضافة الى قربه في العلاقة الشخصية مع جمعة سعيد، لافتا الى ان كامارا وسعيد لعبا دورا اداريا كبيرا الموسم الماضي في تحقيق الانتصارات.



وتوجه عقله للاعبي الابيض السابقين السوري فراس الخطيب والمغربي عادل الرحيلي، قائلا: «انها سنة الحياة وكانا من خيرة اللاعبين الذين مروا على الفريق».



وعن البرنامج الاعدادي، قال عقلة ان الكويت سيخوض لقاء وديا مع السالمية في العاشر من الشهر المقبل قبل المغادرة الى معسكر خارجي، لافتا الى انه ليس بالضرورة ان يكون تركيا وربما تتغير وجهته الى مقر آخر بحسب الامكانات المقدمة للفريق. من جهته، ثمن بوزمع خطوة ادارة النادي بالتعاقد معه، وقال: بداية اتوجه بالشكر الجزيل لعلي بن الحسين لموافقته على مغادرتي للعمل في الكويت وهذا دليل على العلاقة الاخوية بين الاردن والكويت.



واضاف: ادرك تماما صعوبة المرحلة والحمل ثقيل، فـ«الابيض»لا يقبل الا بالانتصارات لكنني على ثقة برجالات النادي واللاعبين في العمل معا للحفاظ على الرباعية، مشيرا الى انه ليس بالغريب على النادي اذ يعرف كل صغيرة وكبيرة.



وقال: «نجاح الابيض في تحقيق الرباعية جاء بسبب المنظومة الاحترافية التي تميز بها الجميع اداريين ولاعبين، واعتبر نفسي من المدربين المحظوظين، واتمنى ان اكون عند حسن ظن جماهير النادي».



وكانت تدريبات الفريق قد انطلقت مساء أمس بقيادة بوزمع وسط حضور عدد كبير من اللاعبين.