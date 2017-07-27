مبارك الخالدي



عقد الجهازان الإداري والفني بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي اجتماعا مع لاعبي الفريق مساء امس بحضور رئيس مجلس الإدارة بالوكالة عبدالرزاق معرفي ونائب رئيس جهاز كرة القدم خليل البلام وأعضاء الجهاز الإداري ومساعد المدرب فاضل مطر و٢١ لاعبا.

وتحدث معرفي مع اللاعبين، مطالبا برص الصفوف والالتزام بتعليمات الجهازين الفني والإداري ليعود الأخضر الى حقيقته في المنافسة على منصات التتويج وإسعاد الجماهير العرباوية، مشيرا الى ان ذلك لن يتحقق إلا بتعاون وتكاتف الجميع.



وأكد معرفي سعي مجلس الإدارة الى حل المشاكل الإدارية والمالية التي قد تعترض خطط الجهازين الفني والإداري في التوجه الى معسكر القاهرة منتصف الشهر المقبل ولمدة أسبوعين.



من جهته، حث البلام اللاعبين على ضرورة طي صفحة الموسم الماضي والتوجه بقوة نحو صفحة جديدة شعارها الالتزام التام، مشيرا الى ان التزام اللاعب هو من يفرض اسمه كأحد قائمة الـ ٢٦ لاعبا التي ستدافع عن شعار الفريق الموسم المقبل.



وطلب البلام من جميع اللاعبين بالتعاون مع الجهاز الفني وزملائهم الآخرين.

والتمس البلام العذر لمن غاب عن الاجتماع لظروف.



وفي سياق متصل، أوضح المدرب المساعد ان تدريبات الفريق ستنطلق ٢٩ الجاري على الملعب رقم ٢ بسبب خضوع أرضية ستاد صباح السالم لأعمال الصيانة، مطالبا الجميع باستعادة الروح العرباوية، واصفا إياها بكلمة السر في انتصارات العربي وعودة الأخضر الى المنافسة بقوة على كل الألقاب.